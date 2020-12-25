中華電(2412)舉辦「2020IoT大平台創意應用大賽」頒獎典禮，針對日前Opensignal公布的「台灣5G用戶體驗報告」，身為電信龍頭的中華電在下載速度並未拿佳績，中華電認為，速度跟時間有關係，對自家網路有信心，相信「路遙知馬力」！

日前國際行動網路調查權威Opensignal出具首份5G網速報告，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座，這看在中華電眼裡究竟是何滋味，董事長謝繼茂說，速度跟時間有關係，中華電一直在拚建設，所以有可能換一家機構測試，中華電就是第一，對中華電自家5G網路有信心，另外，中華電行動通信分公司總經理陳明仕則補充說「路遙知馬力」。

中華電本屆「2020IoT大平台創意應用大賽」歷經6個月的徵件比賽，今年共吸引近200組隊伍報名參賽，參加人數達千人，經過激烈競爭，校園組冠軍由長庚大學資工系「熊熊巴比」團隊所設計開發的「智助餐」獲得，此系統透過人臉識別或RFID(無線射頻辨識)，自動計算自助餐點餐價格、營養攝取分析、過敏忌食餐點，同時提供餐廳端即時餐點銷量、物料管理與顧客喜好分析，有效降低人力及食材成本，另外，社會組冠軍由宇能科技所設計開發的綠電儲能系統「AI智慧電管家」獲得，該作品整合用電監測管理與儲能系統，具有隨插即用、免技術安裝等優點，大幅降低用電監測管理建置門檻。

中華電表示，透過物聯網的研發應用，智慧城市的全方位需求將更能被滿足；今年的競賽在多元參賽作品中，評審以創意性、作品完整度及物聯網商業價值作為重點評分標準，期待透過競賽激發學生、產業界及新創團隊共同參與展現多元化創意，以各種技術的融合，建構無縫物聯網服務，預期在5G及物聯網商業領域將開創出嶄新服務與應用。

(時報資訊)