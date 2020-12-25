華義(3086)昨天舉行法說會，該公司未來將接手網銀國際代理營運遊戲項目及資源，也包括星城平台聯運，逐步跨入博奕遊戲營運。同時，2021年也將代理2到4款遊戲，以日本及韓國遊戲為主，預期明年在多款遊戲上市下，營運會優於今年。

大股東網銀國際除了營運博弈遊戲外，也代理過《劍俠情緣參》、《Dekearon》以及知名IP《Hello Kitty夢幻樂園》等遊戲。今年10月23日股東臨時會通過，私募普通股額度10,000,000股，並於11月25日收足股款，增加已發行股份5,952,000股，全數由網銀認購，增資後資本額為新台幣193,694,000元。

華義過去代理「自特種部隊 (Special Forces)」、「天下無雙」、「熱血三國」，以及近期代理韓國遊戲「來我家玩吧」、「遠的要命王國」，今年受疫情影響，遊戲推案量少，最近在雙11推出「靈魂方舟」一款手遊。

華義前3季營收0.75億元，營業損失0.05億元，稅後淨損0.08億元，每股虧損0.6元，虧損持續收斂。展望2021年，華義除了網銀國際的遊戲代理營運以外，上半年將會推出兩款日本遊戲，下半年則由兩款韓國遊戲接棒，其中一款是韓國可愛競速作品《Friends Racing》，2018年已經在韓國推出，明年華義計畫引進後，在第3季上市。

(時報資訊)