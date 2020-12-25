因應全球新冠肺炎疫情升溫，指揮中心上月宣布防疫「秋冬專案」，民眾進出8大類場所都須佩戴口罩。不過，台南有一民眾至電信門市繳費，沒戴口罩遭店員拒絕辦理竟嗆「有15分鐘寬限期」，令不少網友看了相當氣憤。

該男子於電信門市臉書評論處指出，22日晚間7點至台南市崇德路上一間電信門市繳費，因臉部受傷未佩戴口罩被店員阻攔，男子表示繳費流程只要2分鐘，「雖台南市政府有規定進入8大場所要佩戴口罩 ，同時條文也有15分鐘寬限期，何須刁難我」。

該名男子認為繳費前後只需要兩分鐘的時間，更提出有「15分鐘寬限期」，因此大鬧該門市。（圖／翻攝自該門市臉書）

男子進一步表示，過去所有使用的手機皆是向該門市購買、續約，且到其他門市未佩戴口罩也沒事，認為店員有意刁難，店員無奈之餘報警處理。男子認為「我尚無違反市府法規，為何拿雞毛當令箭？藉故刁難老客戶？我相當生氣，請貴公司給我一個公道，是不需要我這個客人嗎？」

不少網友看了男子的言論後怒批，若真的不想戴口罩，就改用信用卡線上付款，或許繳費前後只要2分鐘就可以完成，但新冠病毒的傳染力有時間之分嗎？

據《三立新聞網》報導，該門市店員表示，當日的確有一名臉部包紮的男子，未佩帶口罩被請出，至他門市繳費成功後，又折返回到店內滋事，甚至作勢拿椅子要砸。事實上，衛生局也表示，依防疫規定，出入8大場所都須配戴口罩，並無所謂15分鐘寬限期。

(中時新聞網)