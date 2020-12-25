川普夫婦赴佛州棕櫚灘海湖莊園共度耶誕

盛傳美國總統川普卸任後，第一夫人梅蘭妮亞就會離開他，並根據婚前協議，海削多達5000萬美元（約14億台幣）。因此，當川普牽著笑容可掬的梅蘭妮亞前往佛州，準備共度耶誕時，網民紛紛推文指出，他身邊是第一夫人的分身。

據《太陽報》（THE SUN）24日報導，一位網民推文說，「這不是拜倫的媽咪！」還有人說，「#假梅蘭妮亞又出擊了」。也有人指出，分身的鼻子顯然暴露出那不是她。

更有人趁機酸說，那不可能是本尊，因為「她看起來很快樂」。還有人說，假梅蘭妮亞又現身是耶誕奇蹟，可憐的「尿布唐」（#DiaperDon）孤零零的，沒親人、沒朋友，活該。另外有幾位網民說，這分身就是10月現身的那個人。

由於梅蘭妮亞和川普一起現身時，經常板著臉，或是拒絕和他牽手，因此當幾個月前，50歲的她滿臉笑容和另一半出現時，又傳出這位白宮主人動用了老婆的分身。

而大選造勢期間，由於梅蘭妮亞遲遲沒有現身，川普10月獨自一人跑了佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄州，威斯康辛和馬里蘭州的場子，後來便傳出，他雇用了第一夫人的分身。事實上，川普2017年1月就職後，由於梅蘭妮亞以兒子拜倫求學為由，拖了很久才進白宮團聚，當時就傳出，有分身代她出現在公開場合。

(中時新聞網)