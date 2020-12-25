小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】4大族群 外資惜售抱股過年

即將進入年終迎接新一年度，基於2021年台灣經濟成長率上看4％，外資11月以來對台股由空轉多，心態偏向惜售，布局類股分為四大類包括被動元件、半導體、塑化（含橡膠）、鋼鐵（含航運）等，國巨（2327）、日月光投控（3711）及台塑（1301）都躍升為最愛。

【2】美西線長約價 明年將漲7成

全球第五大貨櫃船公司赫伯羅德CEO（Rolf Habben Jansen）指出，疫情下零售業更需要做長遠規劃，提高庫存抵禦不確定性，有利供應鏈企業，估計高運價將維持到明年第二季。國內大型攬貨公司負責人則指出，明年5月美西線長約運價，估計會提高逾七成，市場已正式進入高運價時代。

【3】活期存款暴增 台股錢在燒

中央銀行24日公布11月金融情勢，M1B和M2年增率為14.3％及7.6％，分別創126個月及134個月以來新高，顯示市場資金動能無虞，其中活期存款餘額19.34兆元更連續13個月創新高，年增率15.47％也創127個月最大，反映資金自固定收益轉向股市的能量充沛，台股這波資金行情明顯尚未退燒。

【4】馬雲 就此從雲端墜落？

過去20年來，阿里巴巴創辦人馬雲可說是大陸企業界最成功、知名度最高的人物。馬雲鼓吹創新思維，創辦的阿里巴巴、螞蟻集團均獲得巨大成功，新創企業獲得馬雲加持立即身價百倍，無數青年更視馬雲為精神偶像、人生導師。

【5】英歐貿易協議有譜 英鎊大漲

距離脫歐過渡期限12月31日僅剩七天之際，英國與歐盟24日傳出即將達成脫歐貿易協議的消息。此協議能夠確認雙方未來關係，同時避免英國發生無協議脫歐混亂局面。

(中時新聞網)