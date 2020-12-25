曾在職棒擔任啦啦隊長的林裕庭（豆芽Sandy）今年8月在臉書透露右眼因不明原因失去視力，不僅腫脹還會發痛，接連到2所醫院都找不出原因，台大名師甚至說「我看是末期了」，即使動手術仍有20%機率完全失明，讓她心情很沮喪；不過近日她公開好消息，已等到一名德國人的眼角膜並做完移植，「我可以雙眼清晰地去跨年了！」

林裕庭在臉書以「芽芽的眼科日記」紀錄她自今年8月以來眼疾的過程，她最初發現視力不清楚後，接連前往台北醫學大學附設醫院、長庚醫院檢查，但都找不出原因，10月間在長庚醫院進行抽房水手術，透過針筒抽管檢查仍未果，兩間醫院都說行醫這麼久，從未看過這樣的病症，她之後右眼不僅發炎、紅腫還很痛，「我覺得我這輩子要瞎了。」

林裕庭（豆芽Sandy）因不明原因右眼患失明4個月，現已接受角膜移植復原了。（圖／翻攝自豆芽Sandy臉書）

林裕庭之後轉至台大醫院，醫師也說沒有看過此病例，推測應該不是病毒，因為內皮細胞很完整，問題比較有可能出在眼皮，「眼皮裡面有不知名的東西或增生細胞改變眼皮，造成眼皮反覆摩擦我的眼球跟角膜」；11月她至台大某眼科名醫看診，花了5小時進入診間，結果醫師竟說「這個眼睛我看是末期了喔」。

林裕庭（豆芽Sandy）因不明原因右眼患失明4個月，現已接受角膜移植復原了。（圖／翻攝自豆芽Sandy臉書）

林裕庭當下聽完崩潰，「我不懂，我不是一發病就來看了，為什麼還會這樣？醫師還反過來安慰，1000個病人中總會有一個怪病，他說我已經很努力了」，她安慰自己至少還有左眼能看，之後決定做角膜移植手術，並自費從國外買合適角膜，終於在12月23日找到合適角膜並進行手術。

(中時新聞網)