儘管水氣減少、天氣轉乾，不過受東北風影響，氣溫仍偏冷。周末回溫空檔結束後，台灣地區下周將迎接「入冬以來最強寒流」，跨年前後北台灣低溫剩7度；空曠地區甚至下探5度！天氣酷寒加上因疫情影響，跨年活動管制趨嚴，網路上已有網友呼籲「跨年夜在家取暖」，既不會受凍又能防範病毒散播。

連日陰雨暫告一段落，今起桃園以南晴時多雲，白天舒適微暖、日夜溫差大；大台北及東半部地區有短暫雨，天氣稍涼。平地氣溫：北部15至22度、中部15至28度、南部16至29度、東部16至27度。

這波東北風偏乾，降雨機率低，周六、日全台好天氣，氣溫回升。周日下半天起鋒面接近，迎風面轉有雨。下周三（30日）寒流報到，氣溫暴跌，目前預估一致，北部低溫僅7度，空曠地區受輻射冷卻作用影響，下探5度，「有機會挑戰15年來最冷跨年」。

由於天氣轉冷，加上台北市政府宣布跨年活動將嚴格管制。避免新冠病毒再起，不少網友已自發表態，認為今年跨年應共體時艱，「最好不要出門」，呼籲大家待在家裡看電視或網路都好，「跨年人擠人，更容易散播病毒」、「為了倒數54321，染病太划不來」。

(中時新聞網)