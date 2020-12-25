蘋果日前在秋季發表會上發佈，搭載M1處理器的3款Mac終於在23日開賣，包括Macbook Air、Macbook Pro以及Mac mini，其中以Mac mini售價最為親人，僅新台幣21,900元，但即使現在購買，還需等到1月中旬才會到貨。

而搭載M1晶片的Macbook Air分為兩個版本，CPU核心數皆相同，僅在GPU核心數進行區分，有7核心GPU（容量為256GB）以及8核心GPU（容量為512GB），價格分別是30,900元／38,900元。

至於搭載M1晶片的Macbook Pro 13吋，無論CPU還是GPU的核心數都相同，與Macbook Air不同的地方在於，Macbook Pro的晶片處設計了主動式散熱風扇，可以讓CPU及GPU以更高頻率進行作業，售價為39,900元。

最後則是搭載M1晶片的Mac mini，外觀與前代Mac mini完全相同，並搭載8核CPU以及8核GPU，相比前代產品，無論是處理影片還是寫Code，處理效率都有3倍以上的提升，售價為21,900元。

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(中時新聞網)