立法院24日針對開放萊豬行政命令及相關修法上演表決大戰，民進黨先前放話要團結，最後同黨立委林淑芬、劉建國卻棄權未投票。事後該黨鄭運鵬在臉書暗酸「原來，跑票就可以去過聖誕」，林淑芬也立馬在臉書反嗆，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎」？

針對民進黨在立院萊豬表決，未能一致性投票，鄭運鵬在臉書暗酸，原來跑票就可以過聖誕。林淑芬不甘示弱，也在臉書反嗆，「剛被提醒今天是聖誕節，聖誕節怎麼過？我還真不知道。畢竟是西洋節日，我總是在工作跑攤中度過，但台灣是『多元』文化的社會，還是祝大家聖誕快樂」，文末更辛辣嗆聲，「要選市長的人拜託你格局不能太小，好嗎」？

林淑芬臉書。（摘自林淑芬臉書）

底下也湧入大批網友打油為林淑芬打氣之聲，「五連霸不是沒有原因的」、「一堆人想吃萊劑想瘋了？一次反對就叫委員退黨？是被洗腦洗傻了」、「三重滷肉飯相信有妳保護」、「我是您的選民坦白說我沒投過您，但此後您的票我不缺席，挺您到底」、「謝謝委員的良心，濕冷聖誕節裡最好的禮物」。

不過，鄭運鵬今再度在臉書反擊，最近連續幾件批評我的小事，都指向：「你要選市長，就要怎麼樣~」，容我在這邊用舊照片說明：「用選舉威脅桃園勇者鄭運鵬幹事長，這招是沒有效的！」。參選是為了擔任公職，公職是為了幫助國家前進，所以，「先國家，次政黨，再個人」一向是我的優先順序。

鄭運鵬更指出，有利國家，而不利民進黨，他會勸民進黨要修正；有利民進黨，不利於鄭運鵬，就調整他自己，就這麼簡單。很多人見識過他這種損己利人的堅持。支持蔡總統這個階段擴大開放美豬美牛的政策，也就是這麼簡單的判斷~有利台灣走出國際！另外，「我也不會為了自己的選舉，去做違反自己道德認知的事情」。

(中時新聞網)