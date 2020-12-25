看來火箭「大鬍子」哈登擺明裝傻到底！根據《The Athletic》記者阿米克25日爆料，哈登在這次違規參加派對風波爆發之後，竟跟火箭高層報備自己對於聯盟防疫規則產生誤解，更扯的是，他還把自己願意跳槽球隊繼續增加到6隊之多。

阿米克表示，哈登這次刻意違規的脫序行為，已經造成火箭高層出現相當不滿的聲音，畢竟自從9年前哈登從雷霆跳槽火箭之後，球隊始終給他高度信任，且把他當作球隊核心，火箭當然希望哈登要替其他球員樹立榜樣，而不是帶頭作亂。

火箭也因這次哈登惹出的風波，特別跟火箭所有球員重申聯盟防疫規則與重要性，只是哈登擺明只想鬧事走人的心態太過明顯，也讓火箭高層感到心灰意冷，進而考慮趕緊把他交易出去，問題是如今鬧到滿城風雨，哈登交易價值大減。

根據阿米克收到線報，目前哈登已把自己願意跳槽球隊名單，從原本的七六人、籃網、公鹿與熱火4隊，又再增加了塞爾提克與拓荒者，看來跟火箭還有3年合約的哈登，就是想盡辦法要走，當前還不清楚塞爾提克與拓荒者的交易可能性。

(中時 )