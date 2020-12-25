團購網創辦人486先生，日前透露公司營業額預計達17億，員工除了維持14個月年薪之外，也預計放一千萬分紅獎金，消息曝光後讓網友羨慕不已，堪稱是幸福企業，對此陳沂開酸：「2個月年終不是最基本的嗎？又沒多給」。

今年各電商毛利下滑，甚至出現虧損情況下，486先生表示公司營業額預計達17億，員工不僅維持14個月年薪，年終也預計發放1,000萬元，由37位同仁分潤，對此同樣開設公司的陳沂，則是不解486先生為何老要發對員工多好的新聞？接著開酸：「2個月年終不是最基本的嗎？又沒多給，而且千萬分紅獎金也不是直接發給員工，是和尾牙亂七八糟的抽獎加在一起」，直言這並非值得歌功頌德的事。

不懂 486先生... 由陳沂發佈於 2020年12月21日 星期一

為了避免被認為是嫉妒486先生賺很多，陳沂強調：「一人公司年終通通發給我自己，也準備好千萬給自己抽獎」，此外更喊話486先生：「真的愛台灣就不要消費台灣價值，就像真的關心公益就不要消費弱勢一樣」。

對此網友對陳沂一番話大表認同，紛紛留言：「我覺得講這些都沒關係，但不要再發自己的照片了」、「我都視他為反指標耶，他推薦的都不買，買競品就對了」、「我也覺得噁心，至少16個月再來說嘴巴」。

(中時新聞網)