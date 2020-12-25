台北市林森北路暗藏春色，八大場所林立，但別以為花了錢就可以「得到便宜」，老司機群組流傳一份「林森北路剝皮店」名單，這份名單大都是酒店與舒壓按摩會館，只要男客一上門，小姐們就以各種手段與話術，要求男客乖乖掏錢出來，到頭來可能連奶都沒摸到。

網路流傳一張台北剝皮名店名單。（圖／翻攝網路）

據《ETtoday新聞雲》報導，「舒壓會館」最常出現剝皮事件，這類場都會抓住男客「想上」的心理，暗示如果要性交易就要先付出，再以各種名義要求男客儲值，老司機就洋洋灑灑列出這9家剝皮舒壓會館名稱。

這份流出的名單中可以看到，這9家店大部分都在台北市中山區農安街、民生東路一段、林森北路、雙城街、錦州街、南京東路二段、長安東路一段，老司機直接表明「看到就躲遠一點，不然可能花了上萬連奶都沒摸到」

事實上，之前就有八大行業業者驚爆『酒店剝皮術SOP』，施展剝皮術前，店內經紀、酒店幹部，甚至閨蜜完美搭配，上演一段心機大戲，如果男客不想被當火山孝子，最簡單的方法就是「不動心」，而且付費交易也要留下證據，以免落入陷阱。

近年來，常有民眾PO文表示遭詐騙，尤其是酒店妹的「剝皮」手法層出不窮，例如常以電話、臉書的方式大搞曖昧，讓許多男女誤以為找到真愛。剝皮的手法甚至分成「長期」與「短期」。

就有業者表示，最容易被「剝皮」客人要符合3個條件：1.想跟小姐發生性關係 2.肯花錢在小姐身上 3.身上有錢，不是黑道，但有老婆、女友，尤其是事業有成的商人，因為這類人有其他工作要忙，不會都把時間花在小姐身上，且有身分地位、愛面子，會大事化小。

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(中時新聞網)