「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)對戰塞爾提克在終場前0.4秒罰丟了關鍵一球，公鹿失去追平機會而輸球。雖然只是一場普通例行賽，但是身為堂堂二連霸的例行賽MVP，這種失誤難免遭到外界放大。

上季全聯盟罰球命中率高達77.3%，低於女籃WNBA的79.6%，但還是高於歐洲男籃聯賽。這是因為有很多神準的射手把平均值拉高，內線肌肉球員多半距離這個數字很遠。阿提托康波上季罰球命中率63.3%創生涯新低，跟他的兩分球命中率63.1%相比，對手寧可送他罰球也不讓他投籃。

FOX體育球評貝勒斯(Skip Bayless)推文表示：「對方是非常好運才投進那顆三分，我希望阿提托康波能夠罰進那兩球。但他身陷於詹姆斯(LeBron James)的惡夢戲碼，罰進第一球，罰丟追平的第二球。」

詹姆斯和阿提托康波都是公認最厲害的球星，後者還同一季拿下MVP與最佳防守球員。阿提托康波說：「1、2、3、4、5，拍球5下，舉球到下巴，高高投出去。我每次都這樣告訴自己。」罰球是他們的軟肋。字母哥的罰球命中率從2016-17球季的最高點77%以來不斷下降，兩季不滿7成，詹姆斯則生涯有4季不滿7成。

(中時新聞網)