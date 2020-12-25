為表達反對美國萊豬進口理念，前立委、現任國民黨中常委沈智慧發起「野薑花運動」，在立法院外絕食97小時，引發各界高度關注。沈表示，自己為了反萊豬「拚了，沒辦法」，更直言「我就以死相逼，絕食抗議」，強調自己無論身體受到多大傷害都在所不惜，甚至在絕食前連遺書都寫好了，抱著必死決心來靜坐。

沈智慧接受香港媒體《中評社》訪問表示，之所以會祭出絕食抗議這麼激烈的手段，因為做過7屆立委的她，深知決戰點在立法院，上街喊喊口號是沒有用的，因為總統蔡英文雖有對外締約的權力，但內容條文須經過立法院同意才通過，所以立法院才是關鍵。

面對民進黨佔據立法院62席次優勢，沈智慧直言：「我就以死相逼，絕食抗議。」並表示自己在絕食前就已立好遺書，以防不幸真的發生；自己就是抱著必死決心來絕食抗爭，目的就是將萊豬議題上升到全國性議題，喚起社會大眾的關注。

沈智慧表示，自己送醫後起初還有意識，後來心臟出現變化、呼吸不到空氣，幸而「不到電擊就回神過來」，身體受到了很大傷害。跟她一起絕食的志工目前還在醫院，其實志工比她還辛苦，因為過程中她都在休息而志工都忙著打雜，所以她很擔心志工的狀況。沈也透露，自己的腰「最早受不了」，後來肝和腎都傷到了，經過休息調養後雖然沒有百分之百好，但「為了這個拚，沒辦法」。

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