蘇偉碩醫師向陳菊聲請人權保護

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害言論，遭衛福部告發違反食安法，對此，蘇偉碩今（25日）上午9時將赴監察院向監察院長陳菊聲請人權保護。他痛批衛福部用「食品國安法」鎮壓不同意見者，他雖很怕，但仍會勇敢說真話，不會讓這種政府得逞。

蘇偉碩在監院門口發表意見表示，不能認同政府用放大鏡檢視人民對萊豬的批平，他痛批衛福部長陳時中曾說，「若見解不同就法院見」，這樣讓他害怕。他質疑，為何不能在科學上好好討論？是否以後民眾看到他的處境，就沒有人敢跟政府不同意見？

蘇偉碩說，人民應有出版自由、甚至應還是在「想的時候」就可以心無畏懼，才是真正的民主。他嘆，三十年前他還是中學生就上街頭跟著現在的執政黨、盼爭取民主，當時「我媽要我不要碰政治」，結果她現在竟仍說一樣的話。

但蘇偉碩強調，他雖然害怕，仍會勇敢說真話，不會讓政府用「食品國安法」鎮壓不同意見。

蘇偉碩長期關注萊劑問題，近來卻因發言遭衛福部告發且被退輔會發聲明批鬥，昨立院上演萊豬行政命令表決戰，他也至立院外、由國民黨中常委沈智慧舉辦的「野薑花運動」站台，與民眾共同對執政黨立委施壓，並痛批，他曾痛罵馬政府是「土匪政府」，但從未用相同的力道對抗蔡英文政府，只是把專業的讀書報告向社會大眾說明，就被冠上散播不實訊息的罪名，自己只是一名小老百姓，對國家機器很害怕，希望執政黨立委也能同樣害怕民意的力量。

為表達對蔡政府不滿，蘇偉碩今上午9時在中華人權協會、民團組成的律師團陪同下，

赴監院向院長兼國家人權委員會主委陳菊，聲請人權保護。

(中時新聞網)