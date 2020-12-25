25歲大陸男星屈楚蕭2年前在《如懿傳》中飾演張鈞甯的兒子「榮親王永琪」，戲外他的緋聞比作品引發更多討論。先前他曾被前女友爆料喜歡SM性癖好，昨(24日)深夜又有一名女友跳出，暗指被屈楚蕭家暴痛毆，導致流產，後來女方改口稱有抑鬱症，沒被屈楚蕭打，「是他的朋友打我，我沒有報警是為了他著想」，而屈楚蕭尚未回應。

屈楚蕭3年前畢業於中央戲劇學院表演系，後來演出網路劇，2年前參加《如懿傳》打響知名度，去年演出春節檔期電影《流浪地球》升格為男主角。去年4月，屈楚蕭被拍到1天內接連約會兩名女性，屈楚蕭在IG駁斥，稱：「快別拿些生捏人血饅頭的渣滓編的一個個莫須有的玩意來跟我求證了，誰愛信就去信，沒人攔著你的腦細胞，如它們所願地去向什麼惡臭的地方。」

疑似屈楚蕭前女友稱被男方打導致流產。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

今年初周揚青發文揭露和羅志祥分手真相，不久屈楚蕭前女友也發文，大爆屈楚蕭性癖好，曬出裸背照片稱男方私下喜歡SM，還特別喜歡跟家境好的女生交往，屈楚蕭對話紀錄截圖也曝光，可見男方竟稱呼前女友：「乖狗狗，我的肉便器」，尺度大到立刻衝上微博熱搜。

疑似屈楚蕭前女友改稱是被朋友打。（圖／翻攝自我也不知道叫什麼了微博）

疑似屈楚蕭前女友今早又說被劈腿。（圖／翻攝自我也不知道叫什麼了微博）

據《新浪娛樂》報導，昨晚又有一名「我也不知道叫什麼了」的網友被爆料遭屈楚蕭毆打，甚至分享驗傷單疑指因此流產，但她言詞反覆，後來稱是被屈楚蕭的朋友打，「他真的完全沒替我著想，我崩潰了」，今上午又發文說：「我刪除，是不想讓事情變得更糟糕，原來你全在騙我 ​​​​」、「和我在一起期間，還有別的女生，原來都在騙我，呵呵，我崩潰了​​​​」，而媒體求證屈楚蕭工作人員，對方未回應。

(中時新聞網)