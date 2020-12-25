有些女性會覺得「我在性愛時，都搞不清楚自己是不是真的想要」，或「不性愛，我就心不安」。也有女性會自我分析，覺得自己求愛可能是為了排解寂寞，結果老是遇上渣男，陷入更痛苦的深淵。《完美的擺脫》一書作者大嶋信賴，是有25年執業經驗的日本知名心理諮商師。他從小就缺乏母親關懷，造就了「孤獨體質」，長年處於「母愛的孤獨感」狀態，過著沒有安全感而懷疑自己的日子。多年後他終於體悟，無法擺脫一些人事物，是因為「上癮」了。是什麼樣的機制讓自己無法從痛苦中自拔？又該如何認清自己？作者提出解析。以下是重點書摘：

在性行為時，身體會分泌催產素，以及麻痺孤獨感的β-腦內啡（腦內嗎啡），因此才會以為是為了排解寂寞吧。但女性無法擺脫性成癮的情況，有時是與男友的孤獨發作有關。

伴侶關係中最常見的情況，就是女方在潛在的智能方面優於男性。當男性和女性在能力上無法取得平衡，有時會刺激男性的孤獨感，導致嫉妒發作。

因為男性認為「女友比自己優秀，所以自己會被拋棄」，這種思維會刺激腦部感受孤獨的區域而發作。發作的男性會轉變成毀滅性人格，並刻意展現出粗暴的態度或不悅的表情，而且男方的孤獨，還會透過腦的網絡傳遞給女方。

●輕易就連結到性愛

結果，會讓女性害怕男性不理自己，或害怕男友會和自己分手，所以轉變成自我毀滅性人格，而更想追求肉體上的連結。

女性從事性行為時會分泌腦內嗎啡，也會暫時麻痺孤獨感。但時間一久，腦中感受孤獨的區域其靈敏度就會提升，進而引發更強烈的發作，讓自己的人格越來越傾向自我毀滅，然後不斷重複這樣的過程。另一方面，男性也和女性一樣，能透過性行為來麻痺孤獨，但同時也會麻痺「女方比自己優秀」的感覺，誤以為自己比較占優勢。

於是，男方會做出更多事情刺激女性的孤獨，所以女性會開始認為：「要是被拋棄了，該怎麼辦？」結果更擺脫不了與男性的關係。順帶一提，女性為了不被對方拋棄而性愛時，是把性行為當作一種手段，所以自尊心會不斷降低，這會加速產生自我毀滅的行為。

作者說，他無法擺脫母親的束縛，是因為想找回失去的母愛。性愛成癮也是一樣，找出背後真正的孤獨感，才是讓自己感覺自由和自信的根基。(示意圖/Shutterstock)

●如何擺脫性成癮？

無法擺脫性成癮的女性，當出現性愛欲望而想到男性時，可嘗試在心中告訴自己：「我承認男性對象的孤獨發作。」如此一來，就能夠看清現實，自然會覺得：「這個男的好像也不是特別有魅力。」

輕易和非男友的其他男性發生性關係的女性，當腦中浮現男性的身影時，可以在心中默唸：「我承認男性的孤獨發作。」如此就會明白，這些人都不是自己真正心儀的對象，大家只是對自己嫉妒發作。持續這樣的過程，就會逐漸修復受損的自尊心，覺得自己不靠性關係也沒問題，照現在這樣下去就很好，最終便能找到適合自己的對象。

某位女性覺得男性很可怕，每當有男性追求她，她都會覺得「不發生性關係，內心就會忐忑不安」，陷入矛盾狀態。

於是兩人便會發生性行為，但這反而會讓她更害怕男性，光是在男性面前，就不知該如何是好。這會讓男性誤以為「她是因為喜歡自己才緊張」，下次就會再約她，然後反覆這樣的過程。

性行為剛結束，這位女性會覺得對方好像很滿足，自己內心也沒那麼忐忑了，所以應該沒關係。但時間一久，她就會越來越恐懼男性，連她自己也不知道為什麼。

後來藉由我的心理諮商，這位女性察覺到，自己只是因為對方的嫉妒攻擊，而感到不安。我建議她下次再度感到不安、腦中浮現想要「炒飯」的男性時，可試著在腦中告訴自己：「我承認男性的孤獨發作。」這麼做之後，她便看清了現實，知道這個男人不適合自己。

接著她明白了一件事：因為一直和不適合自己的男性發生性關係，所以自尊心才會不斷降低，然後變得更害怕男性。到了這個階段，她便能獲得自我肯定，明白只要做自己就好。

這位女性從此之後便能不透過性愛，成功的和對等交往的男性建構親密關係，只在自己真正想要時，才去享受性愛。

《完美的擺脫：家人、感情、朋友、職場……不能逃跑的人際關係， 如何不再煩惱？》書封。(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)