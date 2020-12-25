櫃買中心表示，向榮生醫科技（6794）在25日掛牌興櫃，每股參考價42元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是宏遠證券。另三鼎生物科技（6808）也在25日掛牌興櫃，每股參考價50元，產業別是化學醫療生技業，主辦券商是康和證券。

根據櫃買中心資料顯示，向榮生技成立於民國107年3月間，董事長兼營運長為蔡意文，主要經營業務是幹細胞新藥研發、幹細胞分泌素培養銷售及細胞檢測服務等，送件時資本額為3億7,563萬元。向榮生技108年營收1,573萬元，稅前虧損1億93萬元，每股虧損3.33元。

三鼎生技成立於民國103年12月間，董事長兼總經理為歐耿良，主要經營業務是高階醫療器材銷售、生物性之3D列印技術研究發展等，送件時資本額為5億3,970萬元。三鼎生技108年營收1,817萬元，稅前虧損3,375萬元，每股虧損0.72元。

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