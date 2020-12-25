櫃買中心表示，上洋產業（6728）在25日以每股43元價格掛牌上櫃，產業別是其他業，主辦券商是台新證券。另智聯服務（6751）也在25日以每股60元掛牌上櫃，產業別是資訊服務業，主辦券商是福邦證券。

上洋產業成立於民國91年1月間，董事長為吳明富，主要經營業務是商品銷售及商用洗衣服務，送件時資本額為2億20萬元。上洋產業108年營收11億1,864萬元，稅後盈餘1億2,870萬元，EPS7.26元；今年前11月營收12億2,932萬元，前三季稅後盈餘5,835萬元，EPS2.95元。

智聯服務成立於民國106年9月間，為宏碁集團的轉投資事業，董事長為施宣輝，主要經營業務是軟硬體產品或設備及資訊系統建置、整合、維運及IT專案服務，送件時資本額為1億1,130萬元。智聯服務108年營收10億7,475萬元，稅後盈餘2,720萬元，EPS2.81元；今年前11月營收8億6,404萬元，前三季稅後盈餘2,352萬元，EPS2.11元。

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