貨櫃海運市場缺櫃嚴重，長榮（2603）再次宣布今年集團第三次造櫃計畫，24日董事會通過將新造1.85萬只貨櫃，其中1.3萬只普通貨櫃及5,500只特殊貨櫃，因應市場緊俏的需求。

事實上，此次是長榮集團今年第三次宣布造櫃，第一次在今年2月21日由榮運子公司立盛企業出馬，向長榮重工購買1萬250只貨櫃，交易金額為9.23億元，主要租賃給長榮使用。

相隔一個月，今年3月24日長榮宣布斥資11.23億元，購買1.15萬只貨櫃。

由於市場缺櫃，今年4月28日榮運調整2月21日新造櫃的數量，由原先1萬250個貨櫃，提高至1.53萬個貨櫃，投資總金額提高至12.86億元，每只貨櫃2,935美元，以當時匯率28.6625計算，每只貨櫃折合台幣8.41萬元。

此外，長榮24日董事會也宣布持續推動碼頭擴充計畫，買進11部橋式機及40部自動化門式機，斥資2.36億美元，折算台幣約67.41億元。

今年第一季因新冠肺炎因素，全球經濟停擺，長榮單季EPS降-0.09元，貨櫃海運業者趁著貨量銳減之際，將貨櫃船移到船廠進行改裝脫硫器，然而第二季隨著民眾對防疫物資、醫療物資、居家辦公等需求提升，零售客戶開始回補庫存，全球開始搶艙位，尤其北美航線最先啟動漲價，再加上近幾年海運市場進行整併，供給減少，同時馬士基改變放棄削價競爭策略，全球貨櫃航運的運價從第二季開始漲翻天，長榮第二季EPS跳升至0.66元，第三季EPS再爆衝達1.7元，累計前三季EPS為2.27元，由於陽明11月EPS逼近1元，長榮第四季EPS頗具想像空間。

(工商 )