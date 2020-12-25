中國國際問題研究院前院長蘇格25日在陸媒《環球時報》撰文指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，但令人遺憾的是，近來中美關係一直呈螺旋形下跌，正面臨建交40年以來最嚴峻複雜局面。不衝突、不對抗是中美雙方都應守住的底線，相互尊重是雙邊關係的基礎，而合作共贏則是共同目標。中美均須登高望遠，腳踏實地，先易後難，循序漸進，爭取中美關係重回健康發展的正軌。

蘇格認為，中美關係惡化的原因有多種，但最主要的原因是國際力量對比此消彼長。發展中國家和新興經濟體群體性崛起，特別是中國數十年間高速發展並取得重大成就，世界影響力顯著提升。其發展變化深度和速度超出美國戰略家的心理預期，導致其嚴重的戰略挫折感與焦慮感。

蘇格表示，中美關係存在三類問題，須有針對性地妥善處理：一類是有共同利益的領域，二類是誰也改變不了誰的客觀存在，三類是某些具潛在爆炸性的問題。三類問題可有三種不同、但相互關聯的處理辦法：

一是管控分歧，避免對抗。「合則兩利，鬥則俱傷」。要反對任何「新冷戰」的圖謀，和平發展的中國不應被視為美國的威脅。兩國差異巨大，容易產生分歧，但智者求同，須向寬處行。矛盾解決不了，可設法降低敵意。通過危機管理機制，嚴防擦槍走火。雙邊關係中，須避免戰略誤判，摒棄零和遊戲和冷戰思維。

二是和平共處，求同存異。意識形態問題上，中美不應尋求改造對方，不把自己的意志和模式強加給對方，而應共同探索不同制度和文明的和平共存之道。要相互尊重各自選擇的政治制度和發展道路，彼此尊重核心利益和重大關切。須避免經貿問題政治化，制裁或貿易戰無益於任何一方。還要爭取恢復和保持各層級與管道的交流，逐漸厚植兩國關係發展的人文和社會基礎，「脫鉤」無益於任何一方。

三是先易後難，務實合作。競爭不可避免，但可合作之處還須合作。中美宜展現應有的大國擔當，協商應對氣候變化、疫情防控、公共安全、網路安全、反恐等全球性挑戰；也可加強在北韓核、伊朗核、阿富汗等地區問題上的溝通；亦可探討包括疫後供應鏈重構、金融穩定、WTO改革或CPTPP合作等。此外，還可逐步探討兩軍、執法、能源等領域的務實合作。

(中時 )