一名女網友日前到日月潭時，透過Google地圖導航行經一條鄉間道路，發現路旁出現一面告示牌，上頭用鮮紅色字寫下「估狗（Google）沒走錯，但您會被狗追」，讓她說「怕爆」。許多網友開玩笑回應她「看這血色，有可能是被追的人用血留下的警惕」，也有不少人說「真是貼心的提醒」。

該女網友在臉書「新·路上觀察學院」張貼一張照片，照片中她到一處野外道路，路旁的牌子用鮮紅色的字體顏色寫著「估狗（Google）沒走錯，但您會被狗追」，讓她看了直說「怕爆」，招牌內容最後還附上一個迴轉的標誌。

女子在郊外的道路上看見告示牌寫下「Google沒走錯，但您會被狗追」。（圖／翻攝自臉書新·路上觀察學院）

許多網友則在照片留言說，「在你準備看第二句的時候，狗已經在後面準備好了」、、「這是上個被追的人用血留給後人的警惕」、「我估得到路，卻估不到狗。」、「多麼有良心的告示」、「狗狗表示 : 此路是我開」、「最討厭不綁起來的狗，騎檔車真的是被追整路」、「放牌子的人好貼心」。

女子在郊外的道路上看見告示牌寫下「Google沒走錯，但您會被狗追」。（圖／翻攝自臉書新·路上觀察學院）

該貼文2天內吸引近6千個讚數、160多則留言。此外，也有熱心的網友解答，圖片上的道路這是去日月潭的路上，而且該路上真的有隻狗，還異常的凶猛，通常路人看到都會直接轉向，避之唯恐不及。

(中時新聞網)