美國總統當選人拜登打算任命聯準會（Fed）前主席葉倫出任下一任財政部長，投資人同聲頌讚，市場普遍認為她任職Fed的經驗，將扮演美國因應新冠肺炎疫情所處的經濟困境的關鍵角色。而據了解，台灣前央行總裁彭淮南和葉倫交情很好，當年葉倫在FED舊金山分行擔任總裁時，彭淮南都會寄央行發行的月曆給葉倫，而葉倫也都有回信，葉倫信札簡單用字遣詞優美。

彭淮南過去因職務的需要，早年擔任主管以來，有機會赴美國參與大大小小的國際會議，與葉倫結識起源於此。彭淮南曾表示，與葉倫相識相當多年，葉倫在舊金山的財金圈裡，頗有名氣，為人個性謙和、學識淵博，是葉倫予人主要的印象。

10多年前的金融危機後，葉倫接替柏南奇擔任Fed主席，就協助美國擺脫經濟危機；而今在新冠疫情肆虐美國之際，將再被任命為財政部長。葉倫日前呼籲政府增加支出，以幫助美國經濟走出疫情引發的深度衰退。葉倫在擔任Fed主席時，在貨幣政策上，她是個鴿派，而市場喜歡鴿派政策。

今年12月16日川普臨去秋波，美國財政部發布今年第一次匯率報告，將台灣又列入匯率操縱國觀察名單，可能遭貿易報復，這次美國匯率報告，台灣相較去年，又多一項符合指標，對美順差超過200億美元。

由於台灣再被列入匯率操縱國觀察名單，明年4月美國財政部匯率報告，若再升級為「匯率操縱國」，恐將遭報復影響不可小覷。

不過市場人士認為，前央行總裁彭淮南目前已然是總統蔡英文的「國師」，以其過去和葉倫的好交情，相信能透過良好溝通來化解台灣入列「匯率操縱國」的危機。

(時報資訊)