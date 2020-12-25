菲律賓6.3地震 馬尼拉建築物搖晃 10:142020/12/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓今天發生規模6.3地震，但尚無災損消息傳出。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國地質調查所（US Geological Survey）網站，菲律賓今天發生規模6.3地震，法新社報導，首都馬尼拉的居民感受到建築物晃動，但尚無災損消息傳出。 據報導，美國地質調查所表示，這起地震是當地時間早上7時43分發生於呂宋島八打雁省（Batangas），震源深度114公里。 青海現神秘異象 「巨大火球」劃破天際閃炸地表 阿里巴巴涉商業壟斷行為 陸監管機構正式立案調查 (中央社) #地震 #地質 #地質調查 #調查 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奈國爆其他新變種 陸英航班暫停 04:102020/12/25 焦點要聞 台中港台肥儲槽深夜火警 建物存大量錠子油消防緊張 09:032020/12/24 寶島 陸反壟斷開鍘 阿里巴巴遭調查 04:102020/12/25 焦點新聞 美再啟337調查 11陸企涉案 04:102020/12/25 全球財經 日本海上自衛隊高層染疫 曾參加14人餐會 13:452020/12/25 國際 富士山頂12月看嘸雪 日人憂「百年災難前兆」 14:502020/12/25 搜奇 人民日報再評阿里巴巴壟斷被調查 中概股慘遭清洗 12:402020/12/25 財經 永慶調查 精準打炒房 房價不再亂漲 04:102020/12/25 財經要聞 《日股》重機具領軍 日經觸30年新高 11:422020/12/24 財經 北北桃竹 二房產品激增 04:102020/12/25 財經要聞 台電男倒臥核二廠宿舍 同事「叫都叫不醒」驚覺：已身亡 16:182020/12/25 社會 國際熱門新聞 賓士急煞逼車！大車火大怒撞上去 懲處出爐網友驚呆：太療癒了 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 批同黨忘恩負義！川普改求彭斯 這一刻替他翻盤 - 國際 影》令人心疼！流浪狗乞求食物 一餵食當場落淚 - 政治圈 耶魯大學證實 堅果提高這類癌症患者痊癒率並降低復發 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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