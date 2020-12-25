根據美國地質調查所（US Geological Survey）網站，菲律賓今天發生規模6.3地震，法新社報導，首都馬尼拉的居民感受到建築物晃動，但尚無災損消息傳出。

據報導，美國地質調查所表示，這起地震是當地時間早上7時43分發生於呂宋島八打雁省（Batangas），震源深度114公里。

(中央社)