【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】馬英九前總統最近的一個動作，讓學界非常驚嚇，很多學者都直呼不敢當！

原來馬前總統最近又出了一本新書《釣魚臺風雲五十年——主權爭議的回顧與展望》，這本小書彙整了馬前總統投入保釣五十年的經驗回顧，從當年還是學生時在美國唸書參加保釣運動，攻讀博士又特別研究東海的國際法問題，到了當上總統之後，親自處理釣魚臺爭議，然後又結合理論與實務提出了「東海和平倡議」，一直到經過多次協商，終於跟日本政府正式簽下了「台日漁業協議」的完整呈現，對於關心釣魚台議題的學者來說，具有高度的參考價值。

「堅守主權寸土不失，保障漁權片海不讓」，馬前總統走過保釣這條路，五十年來「一路走來、始終如一」，確實讓很多人敬佩。既然敬佩，為什麼又會嚇壞呢？原來馬前總統寄書到學校送給多位學者，親筆簽名時居然自稱「弟」。有學者說，就算不提馬英九先生是做滿了兩屆的前總統，光看他出生於民國39年，今年剛剛屆滿70歲，相較之下，大學教授65歲就要退休，因此目前還在學校教書的學者們，年紀都比馬前總統少了好幾歲，有些學者甚至在學術輩份上還是馬前總統的學生，所以就算知道馬前總統贈書時自稱「弟」是客氣，多數收到專書的人還是一則以喜，一則以「嚇」。

因為聖誕節即將到來，有些學者收到包裹打開之後，才發現是一本由前總統親自簽名而且以弟自稱的專書，也算是一份很特別的「聖誕禮物」。

(中時新聞網)