【愛傳媒採訪中心報導】霧峰林家長房嫡系子孫林義功12月24日上午舉行記者會，聲稱霧峰林家百億祖產驚傳險遭侵吞，希望政府與司法機構還他們公道。

霧峰林家百年產業是屬於「林本堂祭祀公業」，在日據時代被迫改為「林本堂產業株式會社」。現存的20幾筆不動產均登記在「林本堂產業株式會社」名下，屬於全體繼承人公同共有。林義功說，這些資產遭到林正方及林俊明父子自民國103年起，陸續企圖以另一家名稱相似的公司侵佔產權。

林義功指出他為林家之嫡系子孫，而林正方、林俊明等人則為偏房子孫。但是林正方、林俊明卻對台中市政府及大里地政事務所提告，主張「林本堂股份有限公司」（負責人即是林正方）等同於「林本堂產業株式會社」，企圖混淆試聽將原本登記在「林本堂產業株式會社」名下的霧峰林家百年產業移轉至「林本堂股份有限公司」，還好都遭最高行政法院判決敗訴確定在案。

林義功說，儘管林正方在前述司法敗訴，仍以「林本堂股份有限公司」之名，向台中市政府文化局申請霧峰林家國定古蹟管理維護的補助款多筆，直到107年間，補助款改由文化部統一核撥後，文化部才表示補助款的對象應該是「林本堂產業株式會社」，而不是「林本堂股份有限公司」。「林本堂股份有限公司」不服憤而提告，亦遭台中高等行政法院判決敗訴確定在案，才將林正方及林俊明兩人巧奪領取國定古蹟補助款多年之不法情事曝光。

林義功指出，林正方擔任「林本堂產業株式會社」管理人達40餘年至今，不曾改選，不曾開會，也不曾公布財產狀況，卻將管理權全部委由資本額僅有新台幣1萬元的「林本堂股份有限公司」對外營運，既向主管機關領取巨額的補助款，也對外收取門票，收益高達數億元，嚴重損害霧峰林家全體子孫的利益，請檢調機關主動偵辦林正方、林俊明兩人涉及侵占背信及詐欺等罪嫌，還給霧峰林家全體子孫一個公道。

(中時新聞網)