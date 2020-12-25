「情色女王」AV女優飯島愛，是許多6、7年級男性心中的「D槽女神」，活躍於1990年代，2008年聖誕夜她被發現陳屍在家中，由於已經死亡6天，屍體還發出腐臭，年僅36歲因肺炎逝世，昨(24)日是飯島愛過世12周年，日網首度公開了她生前的最後身影和秘辛。

飯島愛在事業如日中天時，不僅寫真書熱賣，還曾演出戲劇和電影，甚至出版自傳小說《柏拉圖式性愛》，講述她坎坷的情路，以及為了要替母親還債，才下海拍片的決定，還遭經紀人騙走上千萬，然而飯島愛卻在此時選擇急流引退，外傳是因為她有花粉症、腎功能失調與膀胱炎等疾病問題。

沒想到引退隔年，飯島愛就被發現猝死在家中，日本網站「AERA」日前公開了她過世前10天的最後身影，也釋出2年前訪問飯島愛父母的對話內容，讓大家一窺當年的真相，飯島愛的父親透露，由於飯島愛市長女，從小家人就對她寄予厚望，然而她上國中後進入叛逆期卻開始翹家。

飯島愛離世前10日在宇都宮市街頭進行發放避孕藥的宣導活動。(圖/翻攝自日網)

而飯島愛母親表示，女兒在2005年就曾萌生要退出演藝圈的想法，2007年退出後還持續發展副業，籌畫販賣情趣用品的網站，沒想到竟然就香消玉殞，飯島愛的死因眾說紛紜，一開始警方曾推測是輕生，又一度傳出她罹患愛滋病，但最後報告結果顯示是因肺炎過世。

(中時新聞網)