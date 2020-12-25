就連NBA總裁席爾佛也因火箭「大鬍子」哈登事件出面澄清了！面對外界質疑為何哈登明顯違反聯盟防疫規定，卻僅罰款5萬美元並未遭到禁賽，席爾佛25日的解釋是，「因為防疫規定處罰是逐漸加強的，現在是耶誕節，哈登又是初犯。」

「事實上，5萬美元是我成為NBA總裁以來的最高罰款額度，」席爾佛在《ESPN》節目上表示，「從某種程度來看，哈登很幸運，因為假如昨天比賽按照計畫進行，不能上場的他，將會失去一場比賽薪水(哈登本季一場比賽薪水約57萬美元)。」

火箭昨天在休士頓主場遭遇雷霆比賽延期主因，除了哈登違規必須隔離，小肯揚馬丁、麥克勒摩兩名火箭球員檢測呈現陰性，曾跟兩人密切接觸的沃爾、考辛斯、泰特等人也須暫時隔離，造成火箭根本湊不到足以參賽的8名球員上場規定。

只是席爾佛把哈登沒有禁賽的理由，歸咎於正值耶誕節期間，以及哈登身為第1個膽敢挑戰聯盟防疫規定的球員，未免也太過牽強了，講得更白一點就是，聯盟就是捨不得把哈登禁賽，畢竟假如少了他上場，火箭比賽收視率勢必受到衝擊。

(中時 )