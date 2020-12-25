一輛要價 近8百萬的罕見瑪莎拉蒂雙門跑車GranTurismo，清晨6點多在台北市信義區松隆路上，竟然直衝分隔島後，撞上號誌桿整個卡在分隔島上，造成車頭半毀，但駕駛肇事後畏罪疑似逃逸，還企圖找友人頂罪，警方到現場時，現場兩名男子其中一人自稱是駕駛，但是被帶回警局後卻改口坦承自己只是頂罪，警方目前正聯繫駕駛當中。

超狂瑪莎拉蒂信義區直跨分隔島，撞倒燈桿車頭半毀。(戴志揚翻攝)

超狂瑪莎拉蒂信義區硬跨分隔島，撞倒燈桿車頭半毀。(戴志揚翻攝)

據了解，警方到場時，現場有兩名年輕男子出現，其中一名自稱駕駛的20歲的年輕嫩男，向員警表示是在信義區與友人狂歡慶祝耶誕夜後自己開車載友人，從松隆路101巷開出來時，因天雨視線不良，沒注意到路中有分隔島，整輛車直接撞上去， 當場將號誌燈桿撞倒，車子則卡在分隔島上。

年輕駕駛肇事後與友人並未受傷，不過車頭已經半毀，滿地都是車頭與號誌碎片，據了解，這輛瑪莎拉蒂要價約760萬，依照現場狀況看來，修復費用可能高達百萬。

警方到場後，肇事駕駛主動向警方坦承恍神後撞上分隔島，經警方進行酒測，發現駕駛並未有酒精反應。

未料警方調閱監視器畫面，發現從駕駛座下車的男子，與自稱駕駛的男子穿著不一，頂罪的嫩男自知無法躲過警方法眼，只好坦承是在友人要求下出面頂罪，但是警方發現，該輛跑車登記在駕駛母親名下，目前警方已連繫母親要求兒子前往警局說明。

(中時新聞網)