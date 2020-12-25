「感謝林爺爺！」多年來，許多偏鄉學校都有林安堡捐書身影，有感於偏鄉小校圖書匱乏，林安堡以「林鶴亭先生紀念基金＆黃舜華老師樂學基金」名義，長期捐書給偏鄉學校，鼓勵孩子大量閱讀，十多年陸續捐書達200校次、逾萬冊圖書，足跡遍及台南、南投、澎湖、屏東、連江、高雄等，更逐月贈書台南市圖超過5000多冊。

虎山實小校長林勇成表示，林大哥多年來熱心捐助虎山圖書經費，不只是支持學校購買圖書，也提供獎助學金，鼓勵認真閱讀的小朋友，難能可貴的是，長期協助學校十多年，這種熱心公益、細水長流的精神令人感佩。林校長思及許多同學都在偏鄉服務，所以向林安堡提議，能否帶他到台南偏鄉學校走走，看看有沒有機會幫助更多偏鄉學校推動閱讀，想不到他一口答應，就此展開偏鄉學校捐書之旅。

林安堡（紅衣者）多年來捐書偏鄉逾萬冊。（曹婷婷攝）

林安堡從小在父親鼓勵下，讀遍家中藏書《三國演義》、《水滸傳》、《金銀島》、《福爾摩斯探案》、《基督山恩仇記》、《紅樓夢》等經典書籍，畢生閱讀讓他深諳，閱讀是自我教育、提昇自己不二法門，書本是無言的老師，更是寶貴的精神食糧。

多年來，他不只捐書給偏鄉學校，其捐贈書籍

分別典藏於總館與喜樹、安平、裕文、鹽埕圖書館的「青少年專區」。這些優良讀物，涵蓋文學、科普、社會科學與自然科學等領域，打造青少年多元閱讀的機會。林安堡更以身作則，大量閱讀之後將閱讀心得筆記集結出版了「就這麼有品 看小說」一、二輯。

虎山實小圖書館的志工媽媽受到林安堡長期協助虎山實小的感召，在今年捐書活動前，一起製作一本精緻手工書，為這麼多年來林安堡的努力與熱心付出，留下珍貴回憶。

林安堡表示，收到虎山實小送給他的手工書，令人意外的驚喜，手工書精心設計、用心書寫與真情流露的紀念冊十足珍貴、前所未有，讓他溫暖在心頭、感動落淚，他衷心感謝虎山實小優秀出色的老師與愛心滿載的志工媽媽們，這麼用心的禮物也讓他受到很大的鼓勵，捐助偏鄉學校圖書經費、提供閱讀獎助學金將繼續走下去，為更多孩子裝上飛向夢想的翅膀。

(中時 )