凱美（2375）、奇力新（2456）互讓子公司持續引發效應，由於旺詮佔奇力新營收比重達20％，淨利佔25％，與帛漢的營收、獲利兩相抵消之下，法人下修奇力新2021年每股盈餘預估值，估全年EPS降至7.39元，並調降投資評等至持有。

旺詮為全球第三大晶片電阻廠商，被國巨（2327）收購之前，一直是獲利績優生，每年EPS維持半個股本水準，凱美預計斥資50億元收購旺詮100％股權，根據法人的估算，今年前三季旺詮獲利3.45億元，對奇力新每股盈餘貢獻度達1.35元，佔奇力新合併淨利達25％。

明年1月31日完成交割，旺詮2月將納入凱美合併報表，法人推算，明年奇力新每股盈餘將因此減少1.9元，帛漢帶來0.87元貢獻度，兩相加減之下，將造成奇力新明年1.03元的獲利缺口，法人據此下修奇力新明年每股盈餘至7.39元。

儘管奇力新可望結合帛漢，垂直貫穿繞線技術上中下游，然而短期營收、獲利受衝擊仍無法避免，24日奇力新遭法人大砍5,661張，在被動元件類股中唯一收黑。

(工商 )