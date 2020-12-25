UBI車險將全新出發，三井住友海上集團明台產物保險引進日本最新保險科技，並獲金管會核准國內首創「車聯御守UBI汽車綜合保險」主險保單，明台產險表示，民眾投保該UBI保單後，即隨保單搭配提供「車聯御守行車紀錄器」，若當有事故發生時，按「一鍵理賠通知」即會主動偵測，並自動上傳影像功能。

過去當發生道路交通事故時，過去民眾習慣保持現場等待警方與保險人員到場，但如此作法常會造成妨礙交通、二次事故，並耽誤雙方車主大半天的處理時間。

明台產險表示，因有金融科技快速發展，該產險特為臺灣設計專屬4G聯網行車紀錄器，除了具有高畫質行車紀錄影像功能外，也同時紀錄行車大數據，當事故發生時主動偵測，即會自動上傳事故前後15秒影片作為佐證，並可採用「一鍵理賠通知」馬上與客服人員語音連線，搭配遠端視訊車輛勘估系統將車輛外觀受損部位照片與影像上傳，理賠快速方便無爭議，讓車主儘速趕往下一個行程，省時又安心，

明台產險新的UBI車險具有「立即救援」、「釐清肇責」、「儘速離場」的三特色，且相關功能已申請多項金融科技專利。

明台產物保險數位暨資訊處協理岡崎紘治表示，明台產險專屬設計的「車聯御守行車紀錄器」，具備4G車聯網、碰撞自動偵測、事故影片自動上傳、一鍵理賠通知、ADAS安全提示及安全駕駛行為分析等七大功能，其中ADAS安全提示提供「車道偏移」與「前車過近」的安全警示損害防阻功能。而行車紀錄器透過車聯網傳輸大數據，亦可做為UBI(Usage-based Insurance)駕駛行為計費的基礎以及駕駛行為分析使用。

根據交通部自用小客車使用情形調查，臺灣約有503萬輛汽車使用行車紀錄器，安裝比例達76％，因此隨行車紀錄器蒐集UBI數據，不需另行加裝設備，最符合臺灣車主使用習慣，有助保戶改善駕駛行為、降低事故發生機率，同時享受保費優惠。

岡崎紘治表示，日本近年發生多起因為惡意逼車或高齡駕駛而導致的車禍事故，日本三井住友海上已推出此一新式車聯網行車紀錄器，希望協助改善行車安全問題，透過保險本業創造社會共享價值。

明台產險「車聯御守UBI汽車綜合保險」試賣1個多月來反應良好，目前已逾數百台汽車安裝車聯御守行車紀錄器，累積超過20萬公里的行車數據。

車聯御守UBI汽車綜合保險承保範圍包含車體險與高額的第三人責任險，經分析目前主要客群包含5年內新車之車主、女性駕駛人、年長駕駛人、企業主管與科技新貴等。買車交車時直接升級安裝具保險服務功能的行車紀錄器，理賠簡易、開車安心，且車聯御守UBI汽車綜合保險依實際駕駛行為計費，不分年齡性別，並經由手【安全駕駛「聚」樂部】網頁，即可了解每一趟駕駛行為分數，透過駕駛行為分析月報，可跟其他車主進行線上安全競賽，改善駕駛習慣、提升行車安全，同時降低車險保費。

明台產險進一步表示，為保障駕駛人個資安全與隱私，除已採取各項軟硬體安全措施與管理機制外，車聯御守UBI汽車綜合保險會員專屬【安全駕駛「聚」樂部】僅顯示每趟行程里程與駕駛行為數據，不提供GPS與往返目的地，在未使用「一鍵理賠」通知服務時，明台產險人員也無法得知車輛的GPS位置，讓駕駛人安全又安心。

(工商 )