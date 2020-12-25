聖誕節周末長假到來，周四美股提前收盤，三大指數全面收高，投資人期盼即將推出的激勵措施、英國達成脫歐貿易協議，以及疫苗持續普及，將在來年勾勒出更美好前景。

在這個因聖誕節假期縮短交易時間的一周，標普500指數周線收跌0.2%，道瓊指數微升0.1%，那斯達克指數表現相對強勁，周線收漲0.4%。

小型股羅素2000指數本周漲1.6%，連漲第8周，創下2019年2月以來的最長記錄。

美股在12月最後幾天的表現往往不錯，即所謂的「聖誕行情」，惟新冠肺炎疫情捲土重來、喬治亞州即將舉行的參議員複選，使年底行情蒙上陰影。

川普總統堅持向美國人直接發放2,000美元，但美國眾議院阻擋了他試圖修改總規模2.3兆美元新冠紓困與政府支出法案的企圖。此舉引發國會周一通過的方案最終能否簽署成法的疑慮，並使政府將局部關門的威脅升高。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，如果激勵方案無法通過，可能對失業者造成嚴重影響。

經過數個月的談判後，英國在即將正式脫離全球最大貿易區的前幾日，終於與歐盟達成貿易協議。Cardillo表示，英脫歐貿易協議可能緩解了激勵案停滯不前的負面情緒。

周四收盤，道瓊工業平均指數漲70.04點或0.23%，為30,199.87點。標普500指數漲13.05點或0.35%，為3,703.06點。那斯達克綜合指數漲33.62點或0.26%，為12,804.73點。

標普500指數11大類股，僅能源股收黑，終場跌0.63%。地產股上漲0.84%，漲幅最大，其次為科技股漲0.75%。

阿里巴巴集團重挫13.3%，媒體報導中國已對這家中國電商巨頭啟動反壟斷調查。

美國航空集團（American Airlines Grou）下跌1.4%。該公司宣布正在推進召回無薪假員工的計畫，儘管納入新紓困案的薪資保護措施仍是未定之天。

莫德納（Moderna）預期其新冠疫苗能有效防禦在英國發現的變種病毒，但股價仍下挫5.3%

Altimmune大跌9.3%，美國食品藥品監督管理局（FDA）對該公司的單劑型新冠疫苗「AdCOVID」人體臨床試驗申請發布暫停通知。

聖誕節前夕美股交易量偏低，市場提早在美東時間星期四下午1點收盤，並將於周五聖誕節休市。

今年只剩4個交易日，那斯達克今年以來上漲超過42%，可望成為最大贏家。道瓊指數與標普500指數今年以來分別上漲5.8%與14.6%。

(時報資訊)