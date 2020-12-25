淳安(6283)積極搶進車載鏡頭領域，並與鴻海(2317)集團策略聯盟，取得FITED 51%股權，目前車載鏡頭已開始出貨，淳安董事長秦國峰表示，明年車用營收占比可望突破50%，公司擬定5年計畫，預計2023年業績開始起飛。

敏實集團入主淳安電子後，即以車用電子產品為公司轉型主軸，2017年成立汽車相關事業群，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安近兩年將研發重心放在車載鏡頭，目前倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已開始出貨給美、日及大陸車廠，並積極爭取德系客戶訂單，公司也持續研發4M(百萬)畫素、8M、AVM(環景偵測)、CMS(車用數位後視鏡頭)等高階鏡頭產品；公司日前亦宣布以4.2億元取得FITED 51%股權，目前淳安已派人進駐FITED，在車用相關產品布局已逐步到位。

不過，由於車用產品認證期長，今年淳安營收仍是以導電薄膜為主，前3季稅後虧損2839萬元，每股淨損0.19元，累計前11月合併營收為14.38億元，年成長27.72%。

就各產品產能來看，目前嘉興廠薄膜月產能為220萬片，重慶廠月260萬片；隨著汽車產品布局發酵，車載鏡頭等車用產品產能將持續擴大，嘉興、無錫及越南三地廠區都將生產車載鏡頭，根據淳安規畫，2021到2025年車載鏡頭產能將從200.8萬顆、296.3萬顆、671.1萬顆、772.2萬顆成長至983.8萬顆，在2025年達到年產1000萬顆目標。

秦國峰表示，淳安內部已擬定5年計畫，目前爭取訂單都是2023年到2024年出貨訂單，明年車用占比可望突破50%，預期業績自2023年起飛。

(時報資訊)