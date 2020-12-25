隨著生活水平提升，不少人喜歡到外面用餐，不過，內行人點名「3道菜」其實是地雷菜，表示懂吃的人都會避開，甚至是老闆自己家也不會吃。

大陸知名美食部落客《大慶談美食》指出，許多菜其實在下鍋前，需要費時費力地清洗，餐廳為了省去時間，常會忽略許多小細節，他透露「有3道菜」不少人都會點，但其實「髒」到老闆自己都不吃。

第一道菜，乾鍋肥腸。肥腸清理可說是相當費勁，需要經過多次的清洗，才能將內部的油脂、異味洗淨，但許多餐廳為了省去麻煩，只簡單地清洗後，便用較重的調味料掩蓋氣味，因此吃進嘴裡的，不一定是乾淨的。

第二道菜，田螺。處理田螺其實非常耗時，需經過高溫烹調，才能夠將沙子、細菌清除，但餐廳為講求迅速，會將烹煮時間縮短。

第三道菜，滷味。滷味相當常見，而滷味好吃的祕密，就是加入八角、香葉等香料熬煮，使其味道非常地香，但很多餐廳所使用的滷汁，大多都是經過加熱熬煮很多次，重複利用滷汁一吃再吃，時間久了不僅會產生有害物質，吃多了也不利身體健康。

(中時新聞網)