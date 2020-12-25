一般人抽筋時通常是痛一下而已，大約幾秒鐘，但也有人長達15分鐘以上，如果剛好在游泳或是開車中，就會有生命危險，每個人都應該具備有應付抽筋的常識。

●小腿抽筋應膝蓋打直拉長肌肉 游泳抽筋持水母漂扳起腳

若是小腿抽筋，就把膝蓋打直，然後腳掌慢慢翹起來，來拉長肌肉，要注意速度保持緩慢，太快容易拉傷，老人紓緩抽筋的方法也是一樣，盡量把肌肉拉長；游泳時應付抽筋的方法，就是把身體保持在水母飄的狀態，讓身體浮起來，並且口中要有氣可以緩緩吐出，再慢慢把抽筋的那隻腳扳起來。

●預防抽筋疼痛感 日常3 類食物要常吃

預防抽筋，除了是安全上的考量，發作時的疼痛感，更是很多人的噩夢。

日常飲食中，建議多喝牛奶、吃堅果類和蔬果。牛奶可以補充鈣離子，但是要配合曬太陽，效果會比較好，因為有一種會幫助鈣離子吸收的維生素D，身體無法自己製造，必須每天曬3～5分鐘太陽才會產生，而曬太陽的時間應在早上10點或下午4、5點左右，中午時段紫外線太強，反而容易曬傷皮膚。

而堅果類和蔬果裡，富含維生素E，雖然目前尚未有很明確的科學研究證明，維生素E可預防抽筋，但醫師們的臨床經驗發現，其在病患的處方用藥中，發揮了不錯的功效。

此外，運動前要做好暖身，伸展全身的筋骨晚上睡前泡個熱水澡，紓緩白天一整天的工作壓力，也都是預防抽筋的方式。

不過，也有傳言吃香蕉會導致抽筋，所以運動前，能不能吃香蕉，一直是許多人心中的疑問，其實香蕉富含鉀離子，部分病患缺乏鉀離子的時候，反而會引起抽筋，但目前也沒有科學的文獻記載，吃香蕉引發抽筋。

(中時新聞網)