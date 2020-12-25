民進黨挾立委人數優勢，24日在立院強勢表決通過9項萊豬行政命令，明年1月1日起施行，引發在野黨痛批蠻橫。對此，蔡英文總統24日晚上在臉書發文，感謝立法院和行政院同仁的努力，也向國人保證，萊豬進口會做好把關工作；但針對外界批評民進黨對萊豬政策前後不一致，蔡英文說，不能同意這樣的指控。有網友聽完蔡英文說法，傻眼表示「妳說的我們都很怕，保證？少來了啦」！

蔡英文24日在臉書發文表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。立法院經歷一整天的表決後，通過了進一步開放美豬美牛的9項行政命令。美豬、美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。

「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控」。蔡英文進一步說明，2009年的美牛抗爭，針對的是當時令人疑慮的狂牛症問題，也正因為有抗爭，才有後來的「三管五卡」。2012年的抗爭，則是馬政府想要進一步開放含萊劑美豬、美牛，引發民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循，以及豬農憂慮進口衝擊的問題。

蔡英文強調，2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨也立即改變態度，在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口。不過有關美豬的議題，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。

蔡英文稱，事隔多年，從美牛進口量大幅成長的趨勢看來，當時民眾對萊劑的憂慮，已經漸漸緩解；而當時令人憂慮的養豬產業衝擊問題，也隨著口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，以及我們宣示投入百億基金強化養豬產業競爭力後，疑慮慢慢降低。

蔡英文指出，正是基於這些考慮，才決定進一步開放美豬、美牛的進口，向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。從8月宣布至今，國際輿論反應都很好，美國各界也因此更積極促進台美經濟的進一步合作。

蔡英文更向國民喊話，「請大家放心，接下來，我們會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示，讓大家不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由，也能夠吃得安心」。

同時，蔡英文也感謝，在立法院所有盡責完成行政命令審查的立委，和蘇貞昌院長和行政團隊的全體同仁，全力將各種配套做好。這段時間，政策的推動，為台灣社會帶來一些紛擾。儘管行政部門已經有非常清楚地說明，但也能夠理解部分國人對於進一步開放市場的不安。接下來，政府會用行動來確保食安，清楚標示、嚴格把關，包括進口豬肉比照牛肉，各部位列出貨號追蹤，請國人放心。

不過，小英的說法有網友不接受，「我們不想吃萊豬」、「謝謝黨意>民意，有政府、餵毒萊」、「妳說的我們都很怕，保證？少來了啦」、「自我有投票權以來，現任政府真是讓我感到最噁心的一任了」、「身為台灣人覺得很可憐，連買個豬肉也要提心吊膽的，跟美國進口的豬肉難道沒有不含萊劑的嗎？既然美豬可以那乾脆台灣豬也來加萊劑吧！增加豬肉產能也能餵飽國人又能外銷不也很好。唉，可悲阿」、「為何不能表示萊豬或萊牛？這個應該沒有只合一方意的問題」、「這個討論串最有趣的地方是，那些支持蔡英文的人，沒有一個說他想吃萊豬。我遍尋不著的那個傳說中的英雄」。

但也有網友贊成蔡英文做法，「台灣必須走出去，擁抱世界，不停進步，相信台灣會越來越好。加油」、「時代背景不同，我們要與時俱進，如果墨守成規或為反對而反對，台灣將停滯不前，不能獲得國際社會的認同。政府防疫做得好，相信美牛美豬的來源標示與管理，一樣能得到成功」、「期待我們的政府在未來能在這方面多著墨，標示清楚讓人民安心」。

(中時新聞網)