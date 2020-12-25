立法院昨日（24）處理有關開放進口美國萊豬相關法案，在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過，送給美國一個聖誕節大禮。民進黨籍立委吳思瑤上台發言時，屢次強調進萊豬的理由是「不讓中國得利」，言論引起各界論戰。台北市議員羅智強痛批此理由超瞎，喊出「必罷吳思瑤」口號，更發布「第一階段罷免行動3大綱領」，宣示將蒐集68860份連署書，直接以最後階段罷免投票門檻人數，當作第一階段連署份數，展現人民的憤怒與決心。

羅智強今日在臉書發表文章《68860必罷吳思瑤+1》，表示昨天「萊豬阿姨」吳思瑤以「不讓中國得利」的超瞎理由，護航萊豬進口，要讓國人、讓學童吃萊豬，可見吳了背叛台北市民的食安付託，所以選民必須罷免她。羅強調「說到做到，就是羅智強」，並發布「第一階段罷免行動3大綱領」。

綱領指出，第一，吳思瑤之所以敢背叛台北市民護航萊豬，原因就在「罷免不容易」，必須要有68860位，也就是四分之一「北投全區和士林13里」（台北市立法委員第一選區）的選民出來投票，難度極高。吳看衰民意，認為7成反萊豬民意只是說說，不等於實際會出來投罷免票的人，所以罷免行動要成功，得匯聚所有反萊豬人民一起行動。

第二，依照法律要罷免吳思瑤，第一階段的1％門檻需要2754份連署；而第二階段的10％門檻，則需要在60天內蒐集約2萬7540份連署；第三階段的25％罷免投票門檻，則要6萬8860票。為展現「必罷吳思瑤」的決心，他決定第一階段連署，就蒐集68860張的「足額罷免連署書」再送出，目標在半年內蒐集68860份連署書，確認罷免民意強度足以罷免吳，再進入第二階段連署。

第三，明年2月1日啟動連署，不讓中選會挑骨頭。因為法定罷免期是立法委員任滿一年才可以開始罷免，吳思瑤在明年2月1日任滿一年，所以他將在明年的2月1日，啟第68860的第一階段連署。雖然有人會說，民進黨等綠營人士在發動罷免時，也沒有嚴格遵守規定，在被罷免對象任滿一年才開始啟動罷免，但為了「不學民進黨」與「反制民進黨雙標」他會恪守規定，用最高規格標準來確保罷免行動順利進行，並呼籲：「當進萊豬成為事實，割萊委就成為義務。」

(中時新聞網)