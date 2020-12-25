震驚社會的馬來西亞籍24歲鍾姓長榮大學女大生命案，橋頭地檢署經過偵辦後，今(25日)天上午依照殺人罪嫌，將凶嫌梁育誌起訴，地檢署將於11點進行正式說明。

今年10月28日，鍾女晚間從學校回宿舍途中，遭28歲男子梁育誌用童軍繩套頸勒昏，塞進後車廂，一路在台南、高雄繞行逾200公里，梁男發現鍾女無氣息，竟兩度停車侵害鍾女屍體，冷血伴屍19小時後，將鍾女棄屍高市阿蓮區大崗山產業道路旁，警方在10月29日晚在梁男住處逮人並尋獲遺體，偵破這起駭人聽聞的隨機殺人棄屍案。梁經檢察官訊問，認涉犯強盜殺人等罪罪嫌重大，並有逃亡事實，目前羈押在看守所中。

此外，梁嫌也涉及9月30日涉及一件擄人未遂，目前也一併偵查當中。

這起隨機擄走且勒斃女大生案震驚台灣、馬來西亞，梁落網時神情慌張，兩度謊稱沒擄人，直到警方在其座車採集到血跡反應，才鬆口坦承「我把人勒死」。檢警複驗鍾女遺體，發現鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻並遭壓迫出血。

鍾女的父母事後回到馬來西亞，還召開國際記者會，希望能將梁嫌引渡到把國受審處以絞刑，並委請律師請求國賠。

(中時新聞網)