大陸第一小生黃曉明5年前與Angelababy（Baby）結婚，育有一子小海綿，近來有名嘴爆料兩人最近少同框，連男方得獎女方都不現身，反常舉動疑似已經離婚，傳言炒得沸沸揚揚。昨(24日)逢平安夜，Baby終於開腔，但沒談婚姻，只轉發自己過去拍到的極光，「祝大家桃花運加滿」。

43歲黃曉明6年前在Baby生日宴上開跑車現身，並送上名車當作女方禮物，正式承認兩人交往4年的傳聞屬實，2015年兩人領證後又在上海舉行世紀婚禮，被外界誇「請了演藝圈一半的人」，2017年兩人生下長子，兩年前范冰冰捲入陰陽合約，有傳聞指黃曉明和Baby為了避風頭，低調假離婚，但雙方公司都否認。

Baby分享極光影片。（圖／翻攝自Angelababy微博）

最近資深記者「娛記朱皮」發影片，透露黃曉明早年和Baby被傳在一起只是工作人員炒作，後來弄假成真，近年來兩人越來越少同框，生日也沒什麼互動，「娛記朱皮」爆料，兩人應該真的已經分開，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧。」

對於離婚傳聞，Baby昨分享過去拍到極光的影片，說：「這段視頻一直收藏在手機裡，就是為了在今夜送給大家。芬蘭人說粉色的極光是最稀有的，轉發這個我親手拍的極光，祝大家桃花運加滿，學業財富健康通通來」，而她的微博最近仍忙宣傳新作，避談另一半，令人好奇背後真相。

(中時新聞網)