網紅小A辣10月到泰國砸45萬動變性手術，如今生理上已經變成真正的女性，她也不時會和網友們大方分享術後狀況，日前她透露術後恢復良好，向大家坦承和男友已經開機，且男方對兩人性事十分滿意，由於她不會懷孕，也可以不用做避孕。

小A辣剛做完手術時就曾坦承，男友很心疼她受到皮肉之苦，但也誇她手術做得很好，跟其他女生一樣，她更表示希望私處傷口能趕快癒合，趕在聖誕節前和男友開機，過個浪漫的聖誕節，「把自己當禮物送給男友」，而她日前也大方透露，已經和男友試用過。

性格直率的小A辣向來有問必答，日前網友發問，好奇她和男友的性事，她表示過程十分愉悅，由於她沒有子宮，因此不需要避孕，男友對緊實度也很滿意，她也補充，由於人工陰道是用腸子做成，還是會分泌腸液，有時候睡醒床上還會濕一片。

事實上，小A辣變性後一直都正向面對外界質疑，曾有酸民指出她就算有了陰道，還是沒辦法像真正的女生有生理期，甚至可以懷孕，對此，她回應其實生理期和懷孕很辛苦，「（至少）我的洞洞一年四季每一天都能用，就像便利商店全年無休」。

(中時新聞網)