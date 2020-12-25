上洋(6728)今日以每股43元掛牌上櫃，股價以50元開出，漲幅在1成以上，蜜月行情甜滋滋。上洋近年自行研發多項IoT智能管理系統，提升整體營運效率，同時導入電子支付，挾著今年家電空調業務暢旺，再加上商用洗衣全台市占第一，總經理吳國華樂觀看待今年業績表現有機會優於去年。

上洋布局全台經銷網絡及日本三菱重工空調銷售成績三年來近翻倍成長，接下來，陸續積極與其他高階日系、歐系與美系家電品牌洽談引進台灣代理銷售機會，逐步補齊在台家用及商用產品種類，擴大銷售範圍與營收獲利。

上洋將泰國視為新南向發展首要戰略國，目前也已開始布局越南及馬來西亞市場，預期明年度市占率將會擴大，至於大陸地區，吳國華說，目前貧富差距仍大，在大城市還沒看到機會，現在無人經濟發展仍慢，還不在公司明年布局的計劃當中。

上洋慶祝掛牌上櫃，推出一系列回饋活動，在三菱重工空調官方粉專舉辦清淨機抽獎，優必洗及SeSA洗衣吧亦推出消費者優惠活動。

(時報資訊)