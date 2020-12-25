NBA官方25日這天公布最新一波核酸檢測結果，共有558名球員接受檢測，最後2人確定感染新冠，在所有球員當中比例約為0.3％，諷刺的是，《ESPN》權威記者沃納洛斯基先前才剛爆料，小肯揚馬丁、麥克勒摩兩名火箭球員檢測陽性。

如此一來，沃神等同爆料最新一波檢測結果中鏢球員，全都來自最近狀況不斷的火箭，畢竟火箭昨天無法跟雷霆進行本季開幕戰的主因，就是因為這兩名火箭球員呈現陽性，加上3名隊友接觸密切、哈登違規必須接受隔離所早成的結局。

起碼自從NBA新球季熱身賽開始以來，前3次核酸檢測結果分別出現48、8與1名球員呈現陽性，代表聯盟防疫規定確實出現應有成效，恐怕除了哈登這種明知故犯的惡劣球員，也沒有人想要再次成為造成NBA停賽的那名「頭號罪人」。

聯盟25日也給各隊發布備忘錄，嚴禁球隊在優先等級之外插隊接種新冠疫苗，畢竟今年新冠疫情爆發後，不少NBA球員搶先檢測與治療，早已引發群眾相當不滿，不過聯盟也強調，包含隊醫、檢測人員、高齡球員等人都可優先接種疫苗。

(中時 )