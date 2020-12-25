現場的一輛機車，疑似是輕生的母子所留下。（胡健森攝）

今（25）日是西洋耶誕節，但宜蘭縣驚傳母子同時輕生的人倫悲劇，一對住在宜蘭市的母子今天清晨被民眾發現雙雙在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）的湖畔自盡，警方在母子遺留的背包中發現遺書，初步判定無他殺嫌疑。

今天清晨5點多，宜蘭縣警方接獲民眾報案，指員山福園入口處的湖畔有民眾輕生，警方立即趕往現場，發現有兩人已經明顯沒有生命跡象。

員警進一步清查現場，在遺留的包包內發現死者的證件，兩人是母子關係，媽媽已經超過70歲，兒子則年約40歲，同時發現一封遺書。

因沒有其他外傷，警方初步認定無他殺之嫌，初步瞭解，這對母子相依為命，目前正由警方設法聯絡其他親屬協助處理後事。

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(中時 )