羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

立法院昨天通知萊豬行政命令，明年元旦起萊豬叩關攻台。國民黨革實院長羅智強發動罷免萊委，並「認領」北市立委吳思瑤，他今早在臉書公布第一階段罷免行動的3大綱領包括「罷免不容易，人民站出來」、「68860足額連署，必罷吳思瑤」及「明年2月1日啟動連署，不讓中選會挑骨頭」。雖然法定第一階段門檻只要2754份連署書，但打算採「足額連署」，在半年內蒐集6萬8860份連書，展現「必罷吳思瑤」的決心。

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羅智強以「68860必罷吳思瑤 ＋1，說到做到，就是羅智強」為題發文說，昨天，萊豬阿姨吳思瑤以「不讓中國得利」的超瞎理由，護航萊豬進口，要讓國人、讓學童吃萊豬。吳思瑤背叛台北市民的食安付託，我們必須罷免她。

羅智強公布第一階段罷免行動的3大綱領。

第一，罷免不容易，人民站出來，首先我要告訴大家，罷免不容易！吳思瑤敢背叛台北市民護航萊豬，原因很簡單，因為她認為，「罷免不容易」，在單一投票情況下，要有68860位，也就是四分之一「北投全區和士林13里」（台北市立法委員第一選區）的選民出來投票，難度極高。吳思瑤看衰反萊豬的民意，認為七成的反對民意，只是說說，不等於實際會出來投罷免票的人。吳思瑤是對的，要罷免吳思瑤沒那麼簡單，絕非羅智強一人力之可以成功，需要所有反萊豬人民一起行動。

第二，68860足額連署，必罷吳思瑤。罷免不容易，要罷免就要成功，他決定第一階段連署，就蒐集68860 張的「足額罷免連署書」再送出。依照法律要罷免吳思瑤，第一階段的1％門檻需要2754份連署；而第二階段的10％門檻，則需要在60天內蒐集約2萬7540份連署；第三階段的25％罷免投票門檻，則要6萬8860票雖然法定第一階段門檻只要2754份連署書，但他決定採高標準的「足額連署」，展現「必罷吳思瑤」的決心目標在半年內蒐集68860份連署書，確認罷免民意強度足以罷免吳思瑤，再進入第二階段連署（所以和公投一樣，大家要連署2次）。

第三，明年2月1日啟動連署，不讓中選會挑骨頭。法定罷免期是立法委員任滿一年才可以開始罷免，吳思瑤在明年2月1日任滿一年，所以他將在明年的2月1日，啟6萬8860的第一階段連署。

羅智強表示，有人會說，民進黨等綠營人士在發動罷免時，也沒有嚴格遵守規定，在被罷免對象任滿一年才開始啟動罷免。但二個理由，我們不可能學民進黨。第一，他不是民進黨，他就是開大門走大路，時間到才開始「合法連署」。第二，民進黨是全天下最無恥的雙標黨，他們能做的，不等於我們能做。如果我們在2月1日前就展開連署，東廠中選會極有可能會找藉口雞蛋裡挑骨頭，抹黑我們是無效連署，我們不要讓中選會有藉口。

他強調，最後，罷免的發動，羅智強擔當，但罷免的成功，還必須靠大家一起付出行動！當進萊豬成為事實，割萊委就成為義務，加入「我＋1罷免萊豬阿姨吳思瑤」。

(中時 )