新華社文章內的配圖，畫上一朵「馬形狀的雲」。（名家畫廊| 東山魁夷、翻攝新華社）

阿里巴巴遭大陸監管機構進行反壟斷調查，周四（24 日）阿里在美國掛牌ADR股價遭大屠殺，收跌13.34% 至222 美元，進入空頭熊市，股價也創下7月1日以來新低。財信傳媒董事長謝金河指出，阿里的災難從螞蟻集團IPO喊停開始，近日新華社登出一張一隻馬飄浮在藍天中，看起來馬雲不太妙。

謝金河在臉書發文表示，今天是聖誕夜，對於在美國、香港上市的阿里巴巴來說，今年應該是黑色的聖誕節。香港掛牌的阿里，24日重挫20.2港元，跌幅8.13%，收盤228.2港元，市值剩下4.8975兆港元，阿里的股價摜破年線。在美國上市的阿里，單日大跌34.18美元，收在222美元，市值剩下6006.52億美元。阿里在很短的時間內，市值已蒸發逾2000億美元，看起來阿里的噩夢還沒有到底。

「這幾天，新華社登出一張一隻馬飄浮在藍天中，這張照片令人充滿想像空間。」謝金河想起雍正王朝株殺年羹堯的畫面，看起來馬雲不太妙。

「這次阿里的災難從螞蟻集團IPO喊停開始，接著螞蟻集團4名高管被約談，大陸中央金融監管單位發現花唄、借唄涉及5億人，未償餘額2630億人民幣，才知事態嚴重。接下來中央祭出反壟斷新規範，阿里、騰訊成了頭號目標，就連2017年京東上訴天貓強迫二選一的不公平競爭也重新審理。」

香港股市在24日也出現強烈反應，除了阿里重挫，騰訊也狂殺15港元、美團下跌7.8港元、京東跌7.6港元，原來想靠新經濟大企業撐住半壁江山的港股又拉警報。

謝金河提到，報載馬雲想把螞蟻集團捐給國家換得上市機會，可是馬雲大到讓在位的老大害怕，這個噩運接踵而至。「我想到年羹堯從大將軍，變成杭州將軍，再變成看守城門小吏，接下來新華社那張漫步在雲端上的馬，令人充滿無限想像空間。」

(中時新聞網)