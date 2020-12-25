天氣濕又冷，不少異位性皮膚炎患者病情惡化。異位性皮膚炎是一種慢性發炎性皮膚病，但它不只是皮膚病，控制不好會導致全身發炎，引發共病。健保已有條件給付可精準治療的生物製劑，病友也可使用病情控制工具提升治療效果。

「異位性皮膚炎是皮膚屏障異常合併免疫系統失調的慢性皮膚病，不會傳染，但無法根治，」台灣皮膚科醫學會暨異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，異位性皮膚炎又稱異位性濕疹，常反覆發作、時好時壞，是導致身心重大負擔的皮膚疾病，需長期治療控制病情。

●身體長期處於發炎狀態 容易發生感染甚至產生共病

台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，異位性皮膚炎致病原因為病患的絲聚蛋白（filaggrin）基因突變，造成病患皮膚角質層功能缺損，無法提供皮膚足夠的保護，皮膚容易流失水份而脆弱乾燥，讓過敏物質能夠輕易進入體內引發發炎反應。

異位性皮膚炎典型症狀為皮膚乾燥、發癢脫屑，分為輕、中、重度，由醫師以「病灶佔體表面積 （BSA）」及「濕疹面積與嚴重程度指數（EASI評分）」評估區分等級。林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，台灣異位性皮膚炎患者從幼兒到成人估計有100萬人，其中約三成屬於中、重度。

異位性皮膚炎分輕、中、重度，由醫師專業評估。(圖/台灣皮膚科醫學會、康健雜誌提供）

很多人以為皮膚病治得好，但異位性皮膚炎是無法斷根的皮膚病。黃毓惠說，很多病人就醫後發現治不好，灰心沮喪下放棄治療。這樣的觀念是錯誤的，因為無法斷根的疾病更需穩定控制。

「尤其異位性皮膚炎不單皮膚發炎，發炎物質也會攻擊身體其他系統及器官，導致整個身體都在發炎，這個時候皮膚很多細菌都會增生，所以很多病人容易被細菌或病毒感染，而且當體內一直發炎，也會有很多共病，包括過敏性鼻炎、氣喘、代謝症候群，甚至引發心血管疾病。」

雖然異位性皮膚炎無法根治，但接受治療可穩定病情，改善睡眠品質、減少細菌感染或病毒感染的機會，「治療異位皮膚炎需要時間，病患一定要有長期調控的觀念，請病患拿出耐心，也千萬不要尋求偏方，」黃毓惠說。

●藥物推陳出新 符合條件健保給付生物製劑

朱家瑜指出，治療異位性皮膚炎的藥物包括潤膚劑、皮質類固醇、抗組織胺、免疫調節藥物、光照療法等，最新治療策略是改善皮膚屏障功能，以及針對免疫路徑為導向，「2020台灣皮膚科醫學會異位性皮膚炎診療共識中，加入了新型生物製劑療法的建議。」

黃毓惠進一步指出，免疫調節劑的藥物雖可調節免疫功能，但並不是針對異位性皮膚發炎性反應進行調節，針劑的生物製劑則是精準鎖定異常的發炎因子進行阻斷，從根源改善病灶，不影響身體其他部位，「生物製劑是精準治療，可以達到很好的療效，又不會有副作用，是中重度患者的福音。」

生物製劑2年前台灣已核准使用，當時必須自費，現年23歲的Darren從小就是異位性皮膚炎患者，高中後病況嚴重，半夜常搔癢難耐抓到破皮流血，床單血跡斑斑，體無完膚，臉都成了疤痕臉。2年前他在醫師建議下自費以生物製劑治療1年，大幅改善病情，停用生物製劑後他以免疫調節劑控制病情，現在的臉部及四肢的皮膚幾乎完好如常人，生活回歸正常。

23歲的Darren兩年前自費以生物製劑治療重度異位性皮膚炎，大幅改善病情，臉部皮膚已不復疤痕累累。(圖/台灣皮膚科醫學會、康健雜誌提供)

「生物製劑一針2萬1,000元，一個月打兩針，必須長期施打，很多病患負擔不起，」黃毓惠說，健保從去年年底開始給付，中重度異位性皮膚炎病者如果經照光3個月，及兩種口服免疫抑制劑的足量治療各3個月後，濕疹面積與嚴重程度指數（EASI評分）仍有20分，且病灶佔體表面積30%以上，即可申請健保給付，「雖然健保只給付一年，但一年時間足夠改善病情，之後回復原本的用藥，可以讓病情控制良好，如果惡化，則可以再申請健保治療。」

●病友協會推ADCT控制工具 即時追蹤病況

朱家瑜進一步指出，中重度異位性皮膚炎發作皮膚奇癢難耐，患者常抓到破皮流血，不但影響睡眠、生活品質，還會讓病患憂鬱焦慮、自信心受創，影響就學及工作。因此治療上應將皮膚表徵及症狀、心理健康、 生活品質等三大面向同步列入治療考量，才能幫病人更有效控制病情。

由於病患就診時難以具體表達身心面臨的困境，異位性皮膚炎病友協會引進線上版「ADCT異位性皮膚炎控制工具」，盼能幫助病人及醫師，由不同面向去瞭解病人感知角度的疾病負擔，讓數字說話幫助病人具像表達。

病人可透過電腦或手機直接進行線上評量，每次評量結果會自動記錄，方便追蹤；醫師則可藉此工具多面向掌握病人的疾病負擔與控制狀況，並針對每次的評量分數變化提供治療建議。數位化線上工具可帶給醫師及病人極大的便利性。

(中時新聞網)