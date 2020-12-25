新北市鶯歌區公有零售市場已有40年歷史，但設施老舊不堪，出現漏水、破損的狀況，而公有零售市場3樓是鄰里活動中心，因為大樓老舊又無電梯，許多老人活動也無法舉辦，在地居民頻頻向里長反應，希望促成市場改建。新北市經發局市場處表示，鶯歌公有市場是第8座新北市公有市場整治，目前已經著手規畫電梯、2樓美食廣場設置，預計明年開工。

「早期建設多弊端，屋頂塌陷又漏水！」鶯歌區中鶯里長蘇朝明表示，大樓早期興建時很多用料都不實在，長期年久失修，建物多處破損，自己10年前就曾向市府提出改建計畫，但礙於建物使用年限未超過50年，遲遲無法更新，直到今年市場處獲得經濟部和地方自籌款經費，對市場進行第一期改善才修復止滑地坪、排水設施、汙水處理設備、雨遮等硬體設施。

新北市議員蘇泓欽表示，這處公有零售市場早期是鶯歌地區主要的民生物資採買點，3樓也是中鶯里活動中心，但市場沒有電梯、老舊髒亂，民眾寧願在市場外的攤商或超市大賣場採買，也不願意踏進來，整棟大樓越來越冷清，因此近日與民眾、市場自治會、市場處人員討論後，決定增設電梯、改善整體環境，讓行動不便的長者也能順利採買或到活動中心參加活動。

市場處表示，今年11月已改善市場1樓的地坪水溝改善，解決一樓地坪水溝破損、地下室天花板漏水問題，明年將針對地下室地坪水溝、外牆、防水部分改善，同時在2樓的美食廣場設置新設熟食攤位及共食區，並規畫1座外掛電梯串連市場、美食廣場及活動中心，希望藉此帶動觀光人潮，整體工程預計明年底完工。

(中時 )