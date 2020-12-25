敘利亞國營電視台引述軍方聲明報導，敘國防空部隊25日凌晨零時過後在哈瑪省郊區的馬西亞夫地區迎擊「以色列的侵犯」。

該聲明上說：「今天凌晨12時40分，以色列軍方發動一起侵略行動，他們從黎巴嫩的黎波里市（Tripoli）北部向敘利亞西部哈瑪省（Hama）郊區馬西亞夫（Masyaf）發射一連串飛彈。」

聲明中並說：「我們的防空部隊對那些飛彈展開攔截，並擊落大多數的飛彈。」

敘利亞國營電視台稍早報導，敘利亞中部地區聽到爆炸聲。

(中央社)