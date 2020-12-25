敘利亞國營電視台：以色列發射飛彈侵犯 10:122020/12/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 敘利亞國營電視台引述軍方聲明報導，敘國防空部隊25日凌晨零時過後在哈瑪省郊區的馬西亞夫地區迎擊「以色列的侵犯」。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敘利亞國營電視台引述軍方聲明報導，敘國防空部隊25日凌晨零時過後在哈瑪省郊區的馬西亞夫地區迎擊「以色列的侵犯」。 該聲明上說：「今天凌晨12時40分，以色列軍方發動一起侵略行動，他們從黎巴嫩的黎波里市（Tripoli）北部向敘利亞西部哈瑪省（Hama）郊區馬西亞夫（Masyaf）發射一連串飛彈。」 聲明中並說：「我們的防空部隊對那些飛彈展開攔截，並擊落大多數的飛彈。」 敘利亞國營電視台稍早報導，敘利亞中部地區聽到爆炸聲。 以色列恐兩年第4次大選 尼坦雅胡將邊競選邊出庭 共軍運8遠干機反潛機 再擾台灣西南ADIZ (中央社) #敘利亞 #飛彈 #以色列 #聲明 #國營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國擴大制裁 禁止所有侵犯人權中國官員入境 05:022020/12/22 國際 關切陸在南海野心 美法日菲律賓海反潛操演維護航行自由 02:332020/12/22 軍事 4光年外傳來神秘信號！科學家一看驚：不是人類發射的 20:442020/12/22 搜奇 遭誤傳是紐籍機師密友 「廣達女」發聲明：已蒐證準備提告 14:572020/12/23 生活 長榮航發4項聲明 向國人道歉 17:302020/12/23 財經 鎮海火箭彈備戰 像極了鋼彈 04:102020/12/21 焦點要聞 駐伊使館遭彈襲 美揚言報復 04:102020/12/22 兩岸要聞 《航運股》機師染疫！長榮航致歉 發四點聲明 16:312020/12/23 財經 打臉「護航說」 金管會再發七大聲明 19:122020/12/24 財經 富邦金控聲明 強調收購日盛金與明天系集團無關 09:202020/12/21 財經 以身作則 以色列總理尼坦雅胡率先接種疫苗 07:162020/12/20 國際 國際熱門新聞 賓士急煞逼車！大車火大怒撞上去 懲處出爐網友驚呆：太療癒了 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 批同黨忘恩負義！川普改求彭斯 這一刻替他翻盤 - 國際 影》令人心疼！流浪狗乞求食物 一餵食當場落淚 - 政治圈 更突變、更具傳染力！英國發現南非新變種病毒 患者有驚人變化 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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