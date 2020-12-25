歐股在周四出現連續三個交易日的收漲。英國與歐盟的新貿易協定在歐股早盤露出曙光，並於當地時間下午2點45分傳出達成正式協議的消息。

倫敦中型股指數在提前結束交易的午間收漲1.2%，來到自二月以來的新高點。由於新協議帶動英鎊的強勢，限制了英國FTSE指數的漲幅，收漲0.10%。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.49點或+0.12%，為395.98點。脫歐議題敏感的銀行股領漲，旅遊休閒股領跌。指數在下午新貿易協議消息後，未有太多波動，甚至微幅下修，一為歐洲數個股市在中午提前休市，另一因為一新型快速傳播力的變種病毒抑制了市場信心。

經過數月的爭吵，以及雙方警告不排除無協議，英國與歐盟在周四下午終於完成新的貿易協定，英國將零關稅、零配額，准入歐盟單一市場，雙方避開了激烈的脫離。而歐股在此前正面消息不斷傳出下，周二和周三已先行上漲。

銀行股上漲0.7%。英國的駿懋銀行(Lloyds)和巴克萊銀行分別上漲4.0%和1.8%。

愛爾蘭股市收跌0.3%。博弈公司Flutter娛樂跌2.2%，讓歐股旅遊休閒股領跌其他部門。

法國CAC指數跌0.1%。西班牙股市漲0.5%。

德國、義大利、瑞士股市則因聖誕節前夕假期而全日休市。

由於今年的無數刺激方案以及隨後新冠疫苗開發的激勵提振，泛歐600指數已從今年三月的低點上漲約50%，然而仍較今年疫情前的高點低了約9%，而今年底前預計低5%。

銀行股和石油股今年對疫情最為敏感，因擔憂其對經濟的傷害；科技股則為疫情下的贏家，居家辦公的趨勢使其成為股市復甦主力。

(時報資訊)